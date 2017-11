FMW-Redaktio

Die US-Berichtssaison ist weitgehend gelaufen, heuet stehen keine relevanten Konjunkturdaten an - also richtet sich der Fokus der Wall Street heute auf ein Ereignis, das man hier in Europa nicht so auf der Agenda hat, aber in den USA heute wohl das wichtigste Thema sein wird: der Indsutrie-Gigant General Electric, eine Art Siemens hoch zwei, hat heute ihren "investor day", faktisch also die Aktionärsversammlung.

Und General Electric ist in einer schweren Krise - gegen den Trend der Wall Street ist der Aktienkurs von General Electric um 35% gefallen seit Jahresbeginn - sit dem Hochpunkt der Bewertung im Jahr 2000 hat General Electric damit 416 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren!

Optimisten hoffen, dass der unüberschaubare Konzern sich in Einzelteile aufspalte - was aber von Analysten überwiegend negativ gesehen würde. GE hat massive Probleme mit Pensionsforderungen ehemaliger Mitarbeiter, ...

