Die zu erwartende Verzögerung der US-Steuerreform dürfte die Kurse an der Wall Street auch am Montag leicht belasten. Der Future auf den S&P-500 zeigte sich vorbörslich 0,1 Prozent niedriger. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda, und die Bilanzsaison der US-Unternehmen ist fast vorüber. Einziger Unternehmenstermin von Rang ist die Investorenveranstaltung von General Electric (GE), die eine halbe Stunde vor der Startglocke beginnen soll und auf der GE seine Strategie der kommenden Jahre erörtern wird.

Interessanter wird es erst am Dienstag, für den Reden der scheidenden US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen und von EZB-Präsident Mario Draghi angekündigt sind. Am Mittwoch werden die Verbraucherpreise Rückschlüsse auf die Inflation zulassen, eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs ausrichtet.

Am Montag stehen zunächst Übernahmen im Blick. In der Spielzeugbranche ist laut einem Medienbericht vom Wochenende Hasbro an Mattel interessiert. Zu den Konditionen sei nichts bekannt, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Für die Mattel-Aktie geht es im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um über 24 Prozent nach oben, Hasbro-Aktien werden noch nicht gehandelt.

Ferner will Brookfield Property Partners GGP, einen Betreiber von Einkaufszentren, vollständig übernehmen. Für die GGP-Anteile, die Brookfield noch nicht besitzt, bietet das Unternehmen 14,8 Milliarden Dollar. GGP zeigen sich 0,7 Prozent höher, Brookfield werden noch nicht gehandelt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2017 06:34 ET (11:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.