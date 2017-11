London (ots/PRNewswire) -



Das Global Clinical Trial Supply Forum findet vom 22. bis 24. Januar 2018 im Hurlingham Club in London statt und wird hochrangige Experten für die Bereitstellung klinischer Studien an einen Tisch bringen, um Innovationen zu fördern und Best Practices zu revolutionieren.



Die aktuelle Agenda mit mehr als 20 Referenten aus aller Welt finden Sie hier hier (https://clinicaltrialsupply.iqpc.co.uk/clinical -trial-supply-2018-agenda?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_cam paign=19291.008-external-pressrelease&utm_term=19291.008_pr&utm_conte nt=text&mac=19291.008_pr&disc=19291.008_pr). Dies ist unser bisher interaktivstes Format, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten.



Neue Themen für 2018



- Janssen wird seine JIT- und E-Labeling-Lösungen erläutern, damit Sie mit mehr Effizienz und Einblicken die Produktivität Ihrer Lieferkette steigern können. - Untersuchen Sie das Direct-to-Patient-Modell mit einer Präsentation von World Courier, in der aufgezeigt wird, was "Patientenorientierung" wirklich bedeutet, und analysieren Sie Vorschriften und Protokollfaktoren. - GS1 und Abbvie werden darüber sprechen, wie man am besten mit den unterschiedlichen Vorschriften in der gesamten EU und weltweit umgeht, und wie der beste Zeitplan für die Bewältigung der Komplexität internationaler Richtlinien festgelegt wird. - Roche erörtert, wie Sie Stabilität und Flexibilität in der klinischen Versorgung kombinieren können, um ihre Zeitpläne zu beschleunigen, und wie Sie planen können, die anstehenden Herausforderungen adaptiver Studien zu meistern.



Spannende Sitzungen zum Mitmachen:



- Auf vielfachen Wunsch wieder verfügbar! Nehmen Sie an unseren Round-Table-Sitzungen mit Lundbeck, CSL Behring, OPKO biologics und Cheisi über die wichtigsten Themen der Branche teil! - Unsere SWOT-Analyse zerlegt Ihre CTS-Strategie, findet ihre Schwächen und Stärken und gibt Ihnen die Möglichkeit, den effizientesten Plan für die Zukunft zu erstellen. - Machen Sie bei unserer Podiumsdiskussion mit Roche und Lundbeck zum Thema Kostenmanagement entlang der gesamten Lieferkette mit und vergleichen Sie Ihre Strategie zur Optimierung Ihrer Leistung. - Live-Abstimmung! Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Ihren Kollegen über wichtige Themen zu diskutieren und teilen Sie Ihre Meinung mit allen Beteiligten im Raum! - Nehmen Sie an unserem berühmten Empfang mit Drinks teil, bei dem Sie die Möglichkeit haben, neue Kontakte zu knüpfen oder sich mit alten Bekannten zu treffen. - Am 22. Januar finden in einem exklusiven informellen Rahmen 3 aufschlussreiche Workshops statt, die genau auf Ihre Herausforderungen zugeschnitten sind! Buchen Sie jetzt gleich, bevor es keine Plätze mehr gibt!



Das Programm, die Veranstaltungsdetails und die Registrierungsdaten zu der Veranstaltung finden Sie unter clinicaltrialsupply.iqpc.co.uk (https://clinicaltrialsupply.iqpc.co.u k/clinical-trial-supply-2018-agenda?utm_source=prnewswire&utm_medium= ad&utm_campaign=19291.008-external-pressrelease&utm_term=19291.008_pr &utm_content=text&mac=19291.008_pr&disc=19291.008_pr) , Tel. +44(0)20-7368-9300 oder schreiben Sie eine E-Mail an: enquire@iqpc.co.uk



