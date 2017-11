Frankfurt - Die Partei des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri hat in den Zwischenwahlen besser als erwartet abgeschnitten, so die Analysten der DekaBank.Obwohl seine Partei weiterhin nicht über die Mehrheit im Parlament verfüge, habe sie es geschafft, die Anzahl ihrer Abgeordneten und Senatoren deutlich zu steigern. Macri habe auch in den fünf bevölkerungsreichten Provinzen einen Sieg erringen können. Von den Wählern habe er somit eine Bestätigung für den Reformkurs erhalten. Nun könne er das Reformtempo erhöhen.

