Total hat in den vergangenen Monaten stark von der Entwicklung des Ölpreises profitiert. Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, lobt vor allem die Aufstellung in Sachen Kostenstruktur. "Was uns auch immer gefällt, ist dieses Vordenken", ergänzt der Experte mit Blick auf das Engagement in erneuerbare Energien. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um den Ölpreis, Shell und Gazprom. Das komplette Interview finden Sie hier.