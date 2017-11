Der Wechselkurs von Euro in Südafrikanischen Rand befindet sich weiterhin im seit Ende März bestehenden Aufwärtstrend und erreichte zum Start in die neue Woche neue Höhen um 16,90 ZAR. So hoch standen die Notierungen zuletzt Ende Juni letzten Jahres. Die steigende Tendenz kann derzeit zwischen 16 und 17,40 ZAR beschrieben werden. Nach einer kurzen Phase der Festigung infolge eines steilen Anstiegs überwand der Wechselkurs die bisherigen Hochs um 16,60 ZAR. Unsere vor drei Wochen hierzu vorgestellte Idee, mit der WKN DGF7RV auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Südafrikanischen Rand zu setzen, erhöhte entsprechend ihren Gewinn. Der Open End Turbo Long notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...