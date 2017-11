Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat eine kritische Haltung zu der Forderung des EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani nach einer Verdoppelung des Haushalts der Europäischen Union (EU) angedeutet und eine aktuelle Befassung damit abgelehnt. "Dieses Thema steht für uns jetzt in keiner Weise auf der Tagesordnung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Befassung mit dem künftigen europäischen Haushalt liege "noch deutlich vor uns". Seibert betonte, "dass wir diese Äußerungen natürlich zur Kenntnis genommen haben".

Finanzministeriums-Sprecher Dennis Kolberg betonte, die Verhandlungen über den Finanzrahmen nach 2020 begännen nächstes Jahr, aktuell beschäftige man sich mit dem Haushalt 2018. Allgemein sah Kolberg keinen Reformbedarf für die Einnahmenstruktur des Budgets. "Das Eigenmittelsystem, so wie es im Moment strukturiert ist, sehen wir im Grunde als funktionstüchig an", betonte er. "Unser Fokus liegt eher auf der Ausgabenseite." Berlin setze sich dafür ein, die vorhandenen Mittel effektiv zu nutzen, und wolle eine stärkere Verknüpfung von EU-Fördermitteln mit nationalen Strukturreformen.

Tajani hatte eine Verdoppelung des Haushalts der Europäischen Union (EU) gefordert. "Wir benötigen doppelt so viel Geld wie heute, also 280 Milliarden Euro statt 140 Milliarden Euro pro Jahr", sagte er der Funke Mediengruppe. Finanziert werden solle dies durch die Einführung von Steuern. "Hierfür braucht es neue EU-Eigenmittel, wie etwa eine Finanztransaktionssteuer auf Börsengeschäfte", sagte Tajani, der seinen Vorstoß mit den Kosten für die Bewältigung der Flüchtlingskrise und den Anti-Terror-Kampf sowie einen erhöhten Bedarf an Investitionen begründete.

