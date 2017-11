Rostock (ots) - Nach ihrem planmäßigen Werftaufenthalt vom 29. Oktober bis 10. November 2017 in der Werft Chantier Naval in Marseille bietet AIDAblu noch mehr attraktive Angebote an Bord.



Eines der exklusiven Highlights an Bord von AIDAblu ist die neue Eisbar by Langnese Happiness Station. Damit wird dieser Eisgenuss erstmals auch auf einem Kreuzfahrtschiff erlebbar. Hier können Gäste künftig aus unzähligen leckeren Zutaten ihr persönliches Lieblingseis zusammenstellen. Neben dem beliebten Swirl gibt es auch Kugeleis der Marke Carte D'Or und eine Softeisvariante für die jüngsten Gäste. Erlesene Kaffeespezialitäten sind ebenso erhältlich.



Liebhaber von Schmuck und Uhren sowie Wohn-Accessoires finden auf AIDAblu ab sofort ein noch größeres Angebot. Auf der neuen Flaniermeile auf Deck 9 wurde das Shopkonzept moderner gestaltet und präsentiert sich nun noch offener und freundlicher. Die attraktive Sortimentsauswahl in den Kategorien Schmuck & Uhren, Parfüme & Kosmetik, Fashion & Accessoires, Wohnen & Schenken, Kids, und der AIDA Welt lädt zum Verweilen und Stöbern ein. Hier lassen sich bequem an Bord Urlaubserinnerungen, neue Lieblingsstücke und Geschenkideen für die Lieben daheim finden, wie zum Beispiel die exklusiv mit Meissner Porzellan gestalteten Artikel.



Ein Redesign erhielt auch der Sportbereich auf Deck 11. Der Gerätepark wurde komplett mit neuen Life Fitness Cardiogeräten und neuen Tomahawk Indoorcycling Bikes ausgestattet. Das macht gleich doppelt Lust auf ein Workout mit Meerblick. Stoffwechselmessungen und Körperanalysen für ein optimales Trainingsprogramm von Cardioscan sind zukünftig auch an Bord von AIDAblu möglich.



Neben turnusmäßigen Klasse- und Wartungsarbeiten wurde mit AIDAblu bereits das siebte Schiff der AIDA Flotte mit einer Anlage zur Abgasnachbehandlung ausgerüstet. Durch den so genannten Scrubber werden Schwefeloxid-Emissionen nahezu vollständig reduziert.



Im Rahmen von mehr als 30 verschiedenen Projekten wurden zudem auch Schönheitsreparaturen und Umbauarbeiten an Bord durchgeführt. Dazu gehörte beispielsweise auch der Austausch von 3.000 qm Teppichboden.



AIDAblu befindet sich derzeit auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Teneriffa. Hier wird das Kreuzfahrtschiff in der Wintersaison Reisen nach Madeira und den Kanarischen Inseln unternehmen. Mehr Informationen zu den Kanarenreisen und Buchung im Reisebüro, auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter 0381/ 202 707 07.



