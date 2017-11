Immer mehr Amerikaner entscheiden, Thanksgiving früher zu feiern und die Familie um den Tisch zu vereinen. Damit sparen sie Geld und Stress für das wohl unkommerziellste Fest Amerikas.

Kaum ist Halloween überstanden, geht es in den USA mir rasanten Schritten auf Thanksgiving zu. Bei manchen geht es sogar besonders schnell: Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civi-Science ergab, haben 16 Prozent der Amerikaner dieses Jahr entschieden, Thanksgiving vor dem vierten Donnerstag im November zu feiern, die meisten am Sonntag vorher. Weitere 13 Prozent gaben an, das für die Zukunft zu erwägen.

Der Grund: Weniger Geld und weniger Stress. Schließlich ist zu Thanksgiving ganz Amerika auf Reisen, um die Familien von Florida über Chicago bis nach Kalifornien um den Truthahn zu vereinen. Viele Flughäfen versinken regelmäßig im Chaos. ...

