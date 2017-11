Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen können die Eröffnungsgewinne nicht halten und drehen bis Montagmittag kräftiger ins Minus. Der Markt sei angeschlagen und die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen groß, heißt es im Handel. Der Kursrutsch der vergangenen Woche habe viel Porzellan zerschlagen. Die Bereitschaft zum Kauf gefallener Aktien sei gering. Bei Fondsmanagern wachse die Angst, sich die gute Jahresperformance durch die nur noch wenigen Wochen bis zum Jahresende verhageln zu lassen. Größere Impulse im weiteren Handelsverlauf sind derzeit nicht in Sicht.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 13.062 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.580 Punkte nach unten. Fundamental belastend wirkt weiter die nachlassende Hoffnung auf eine baldige umfangreiche Steuerreform in den USA. Daneben ist die sich langsam dem Ende zuneigende Berichtssaison nicht ausreichend positiv verlaufen, um größeres Potenzial nach oben zu eröffnen. "Die Märkte warten auf einen Trigger, der aktuell aber nicht in Sicht ist", sagt ein Händler. Grundsätzlich sei das günstige Umfeld für Aktien allerdings weiter intakt.

Extreme Bewegungen bei Bitcoin

Nach einem Crash auf gut 5.500 Dollar im asiatischen Handel, erholt sich bis Montagmittag die digitale Währung in einer extremen Bewegung auf rund 6.500 Dollar. Von Aktienseite werde die hohe Volatilität bei Bitcoin bislang nur beobachtet. Je stärker die Krypto-Währung aber in die Portfolien der Anleger aufgenommen wird, desto höher sind die Risiken möglicher Nebeneffekte auf andere Asset-Klassen.

EDF brechen nach Senkung der Ziele für 2018 ein und belasten den Sektor. EDF rechnet nun mit einem EBITDA von 14,6 bis 15,3 Milliarden Euro nach zuvor 15,2 Milliarden Euro. Grund für die Anpassung seien ungünstige Entwicklungen in Frankreich und Großbritannien. Das Geschäft in Frankreich leide unter der niedrigeren Strom-Nachfrage, während in Großbritannien die geringere Verfügbarkeit von Atomreaktoren zu Beginn des kommenden Jahres belaste. EDF verlieren 12,7 Prozent auf 10,50 Euro, der Sektor verliert 0,8 Prozent.

Für Enttäuschung mit Aussagen zur Gewinnmarge sorgen auch Drägerwerk - die Aktie bricht um 12,6 Prozent ein. "Das Unternehmen versteckt eine Gewinnwarnung hinter Investitionen", sagt ein Marktteilnehmer. Auch die Analysten von Berenberg äußerten sich am Morgen bereits negativ überrascht. Bei Evotec halten die Gewinnmitnahmen an und drücken die Aktie um weitere 8,8 Prozent.

Compugroup erhalten Zulassung für digitale Gesundheitskarte

Compugroup legen dagegen um 9,2 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Zulassung für die digitale Gesundheitskarte erhalten. Compugroup spricht vom "Startschuss für flächendeckende Digitalisierung" im Gesundheitswesen. Patrizia Immobilien im SDAX springen sogar um 7,2 Prozent nach oben. Hier wurde überraschenderweise die Ergebnisprognose erhöht.

Die Zahlen von Innogy lagen im erwarteten Rahmen, die Titel geben 0,8 Prozent ab, auch belastet von der Sektor-Entwicklung. Im DAX legen Deutsche Post gegen den Trend um 0,3 Prozent zu. Der Konzern will in den kommenden Jahren 100.000 E-Autos verkaufen. "Die Post entwickelt offensichtlich ein neues Geschäftsfeld", sagt ein Teilnehmer.

Auch die Zahlen von Grammer werden als ordentlich beschrieben. Allerdings bremst hier weiter der Streit mit Minderheitsaktionär Hastor, der nach Unternehmensangaben weiterhin "zur Zurückhaltung bei der Vergabe von Neuaufträgen einzelner Premiumhersteller auch im dritten Quartal 2017" führte. Die Aktien tendieren 2,1 Prozent im Minus.

In der Schweiz fällt Hörgeräte-Hersteller Sonova mit einem Minus von 5,5 Prozent auf. Der einstige Börsenliebling musste ein schwächeres Wachstum bei Implantaten vermelden.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.580,41 -0,37 -13,35 8,81 Stoxx-50 3.171,28 -0,20 -6,24 5,34 DAX 13.061,78 -0,50 -65,69 13,77 MDAX 26.341,86 -0,58 -152,92 18,72 TecDAX 2.470,19 -0,84 -20,94 36,35 SDAX 11.611,38 -0,84 -98,57 21,98 FTSE 7.437,40 0,06 4,41 4,12 CAC 5.356,08 -0,46 -24,64 10,16 Bund-Future 162,45 0,26 1,47 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD EUR/USD 1,1649 -0,01% 1,1651 1,1654 +10,8% EUR/JPY 132,04 -0,12% 132,20 132,24 +7,4% EUR/CHF 1,1590 -0,17% 1,1609 1,1608 +8,2% EUR/GBP 0,8897 +0,06% 0,8892 1,1332 +4,4% USD/JPY 113,35 -0,10% 113,47 113,47 -3,0% GBP/USD 1,3094 -0,04% 1,3099 1,3208 +6,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,87 56,74 +0,2% 0,13 -0,3% Brent/ICE 63,49 63,52 -0,0% -0,03 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,59 1.275,70 +0,2% +2,89 +11,0% Silber (Spot) 16,90 16,89 +0,1% +0,01 +6,1% Platin (Spot) 931,70 929,65 +0,2% +2,05 +3,1% Kupfer-Future 3,08 3,08 +0,2% +0,01 +22,1% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2017 07:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.