Die Aktien von Heidelberger Druck fallen deutlich. Offenbar sind die Anleger nervös, denn die Umsatz- und Gewinnziele schwinden in unerreichbare Ferne. Das ist doch kaum verwunderlich, denn wer Aktien auf hohem Niveau kauft, muss mit dem entsprechenden Risiko leben. In diesem Fall war das Risiko besonders hoch. Heiße Luft hatte sich in diesem Wert angestaut ...

