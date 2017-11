Der Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion kommt in großen Schritten voran. Die EU will sich in militärischen Belangen nicht mehr auf die USA verlassen müssen. Lässt sich dieses Ziel erreichen?

Am Montag haben sich die Außen- und Verteidigungsminister Deutschlands und 22 anderer EU-Staaten zu einer Verteidigungsunion verpflichtet. Bei einer feierlichen Zeremonie in Brüssel unterschrieben die EU-Staaten ein Dokument, das sie zu einer weitgehenden militärischen Zusammenarbeit verpflichtet. Sie soll die EU unabhängiger von den USA machen und zu einer engen Kooperation bei Rüstungsprojekten führen.

"Es war für uns wichtig - gerade nach der Wahl des amerikanischen Präsidenten - uns eigenständig aufzustellen", sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). "Wenn es eine Krise gibt in unserer Nachbarschaft, müssen wir handlungsfähig sein." Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach von einem "Meilenstein der europäischen Entwicklung". Die geplante Zusammenarbeit sei ein "großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU".

Die ständige strukturierte Zusammenarbeit soll offiziell im Dezember starten. Erste konkrete Projekte könnten der Aufbau eines europäischen Sanitätskommandos oder die Einrichtung von gemeinsamen Logistikdrehscheiben für den Transport von Truppen und Ausrüstung sein. Etwa zur gleichen Zeit sollen sie sich auf die Details des neuen, voraussichtlich ...

