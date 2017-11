Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.577,10 -0,10% +15,34% Euro-Stoxx-50 3.572,85 -0,58% +8,58% Stoxx-50 3.164,13 -0,42% +5,10% DAX 13.035,17 -0,70% +13,54% FTSE 7.426,67 -0,09% +3,97% CAC 5.344,15 -0,68% +9,91% Nikkei-225 22.380,99 -1,32% +17,09% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,46 +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,81 56,74 +0,1% 0,07 -0,4% Brent/ICE 63,61 63,52 +0,1% 0,09 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,03 1.275,70 +0,3% +3,33 +11,1% Silber (Spot) 16,91 16,89 +0,1% +0,02 +6,2% Platin (Spot) 932,25 929,65 +0,3% +2,60 +3,2% Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,3% +0,01 +22,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die zu erwartende Verzögerung der US-Steuerreform dürfte die Kurse an der Wall Street auch am Montag leicht belasten. Der Future auf den S&P-500 zeigte sich vorbörslich 0,1 Prozent niedriger. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda, und die Bilanzsaison der US-Unternehmen ist fast vorüber. Einziger Unternehmenstermin von Rang ist die Investorenveranstaltung von General Electric (GE), die eine halbe Stunde vor der Startglocke beginnen soll und auf der GE seine Strategie der kommenden Jahre erörtern wird. Vorbörslich hat GE schon einige Eckpunkte des Plans veröffentlicht. Zwar soll die Dividende halbiert werden, doch strebt der Konzern auch eine Vereinfachung und Stärkung an. Das Unternehmen will sich überdies auf die Verbesserung des Shareholder Return konzentrieren. Die Aktie legt vorbörslich um 1 Prozent zu. Ansonsten stehen zunächst Übernahmen im Blick. In der Spielzeugbranche ist laut einem Medienbericht vom Wochenende Hasbro an Mattel interessiert. Zu den Konditionen sei nichts bekannt, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Für die Mattel-Aktie geht es im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um über 24 Prozent nach oben, Hasbro-Aktien werden noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

15:00 US/General Electric Co, Investor Update, Boston

17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten auf der Agenda.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen können die Eröffnungsgewinne nicht halten und drehen bis Montagmittag kräftiger ins Minus. Der Markt sei angeschlagen und die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen groß, heißt es im Handel. Der Kursrutsch der vergangenen Woche habe viel Porzellan zerschlagen. Die Bereitschaft zum Kauf gefallener Aktien sei gering. Fundamental belastend wirkt weiter die nachlassende Hoffnung auf eine baldige umfangreiche Steuerreform in den USA. Daneben ist die sich langsam dem Ende zuneigende Berichtssaison nicht ausreichend positiv verlaufen, um größeres Potenzial nach oben zu eröffnen. "Die Märkte warten auf einen Trigger, der aktuell aber nicht in Sicht ist", sagt ein Händler. Grundsätzlich sei das günstige Umfeld für Aktien allerdings weiter intakt. EDF brechen nach Senkung der Ziele für 2018 ein und belasten den Sektor. Die EDF-Aktie verliert 12 Prozent. Für Enttäuschung mit Aussagen zur Gewinnmarge sorgen auch Drägerwerk - die Aktie bricht um 12,6 Prozent ein. "Das Unternehmen versteckt eine Gewinnwarnung hinter Investitionen", sagt ein Marktteilnehmer. Bei Evotec halten die Gewinnmitnahmen an und drücken die Aktie um weitere 8,8 Prozent. Compugroup legen dagegen um 9,2 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Zulassung für die digitale Gesundheitskarte erhalten. Patrizia Immobilien im SDAX springen um 7,2 Prozent nach oben. Hier wurde überraschenderweise die Ergebnisprognose erhöht. Die Innogy-Zahlen lagen im erwarteten Rahmen, die Titel geben 0,8 Prozent ab, auch belastet von der Sektor-Entwicklung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD EUR/USD 1,1656 +0,04% 1,1651 1,1654 +10,8% EUR/JPY 132,09 -0,08% 132,20 132,24 +7,5% EUR/CHF 1,1594 -0,13% 1,1609 1,1608 +8,3% EUR/GBP 0,8907 +0,17% 0,8892 1,1332 +4,5% USD/JPY 113,33 -0,12% 113,47 113,47 -3,1% GBP/USD 1,3087 -0,09% 1,3099 1,3208 +6,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Tokioter Börse hat zum Wochenauftakt ihre jüngste Verlustserie fortgesetzt, belastet vom festeren Yen. An den anderen Plätzen der Region fielen die Bewegungen deutlich moderater aus, wobei sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage hielten. Unter den Einzelwerten in Tokio standen nach nicht überzeugenden Quartalzahlen die Aktien des Immobilienentwicklers Mitsui Fudosan und des Fiberglasexperten Toray unter Druck. Sie verloren 4,1 bis 3,9 Prozent Wert. Nexon schnellten dagegen um 6,5 Prozent nach oben. Der Videospieler hatte steigende Gewinne gemeldet, den Ausblick erhöht und angekündigt, den kalifornischen Spieleentwickler Pixelberry zu kaufen. In Hongkong stützten Kursgewinne beim Schwergewicht Tencent von 1 Prozent. Die Aktie notiert vor den am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen in der Nähe ihres Rekordhochs. Die Aktie des Apple-Zulieferers AAC lag im Späthandel 6,3 Prozent im Plus und damit bereits den sechsten Handelstag in Folge. Für gute Stimmung sorgte auch das Börsendebüt des Elektronikspiele-Dienstleisters Razer mit Kursgewinnen gegenüber dem Ausgabekurs von phasenweise über 40 Prozent. In Sydney reichten Gewinne bei den Aktien aus dem Rohstoffsektor nicht aus, um Verluste bei den vier großen Bankenaktien des Landes zu kompensieren. Bei ANZ (-2,7 Prozent) und Westpac (-2,4 Prozent) schlug dabei zu Buche, dass sie ex Dividende gehandelt wurden. BHP Billiton stiegen derweil um 0,8 Prozent und Rio Tinto um 1,1 Prozent, gestützt von zuletzt gestiegenen Preisen für Eisenerz und Kokskohle. Die Kryptowährung Bitcoin brach weiter ein, wenngleich sie sich von den frühen Tagestiefs schon wieder deutlich erholen konnte. Der Kurs lag zuletzt bei 6.237 Dollar, verglichen mit einem Tageshoch am Freitag von 7.310 und Tagestiefs am Montag von 5.652 Dollar. Marktbeobachtern zufolge belasteten Meldungen, dass eine geplante technische Neuerung ausfällt.

CREDIT

Kaum verändert auf ihrem höheren Niveau zeigen sich zum Start der neuen Handelswoche die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Die in der vergangenen Woche angesprungene Risikoaversion spiegele sich in allen Asset-Klassen wider. Am Kreditmarkt sei die Bereitschaft zum CDS-Verkauf zurückgegangen.

Mit Spannung blicken Marktteilnehmer daneben auf Frankfurt, wo mit der Euro Finance Week eine der größten Notenbank-Konferenzen des Jahres beginnt. Die Analysten der Commerzbank sprechen vom "Who is Who" der Notenbanker, dass sich dort versammelt. Daher dürfte genau auf Aussagen in Richtung Zinspolitik und Anleihekaufprogramm geachtet werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW auch im Oktober von starken China-Verkäufen getrieben

BMW hat im Oktober dank anhaltend starker Verkäufe in China mehr Premiumautos verkauft. Die Absätze der Kernmarke stiegen weltweit um 1,0 Prozent auf 168.509 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs bei 0,8 Prozent auf 197.601 Einheiten. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden von der Kernmarke BMW 3,6 Prozent mehr Wagen abgesetzt, mit Mini und Rolls-Royce liegt das Plus bei 3,4 Prozent. In China verzeichnete BMW im vergangenen Monat mit seinen Marken ein Verkaufsplus von gut 14 Prozent. In den ersten zehn Monaten liegt der Zuwachs bei 15 Prozent.

Lufthansa-Chef kündigt 1.000 neue innerdeutsche Flüge pro Monat an

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat ab Januar 1.000 weitere innerdeutsche Flüge pro Monat angekündigt. "Sobald wir grünes Licht aus Brüssel haben, wollen wir pro Monat allein bei Eurowings 1.000 innerdeutsche Flüge dazu nehmen", sagte Spohr der Bild-Zeitung.

Netzgeschäft sorgt für mehr Gewinn bei Innogy

Dank der Netzsparte hat der Energieversorger Innogy in den ersten neun Monaten des Jahres mehr verdient. Die zur Abspaltung vorgesehene britische Tochter Npower blieb hingegen in den roten Zahlen, wie das Unternehmen mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro auf zu. Im Netzgeschäft stieg das operative Ergebnis um 19 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro, vor allem weil in Deutschland weniger Geld für Betrieb und Wartung ausgegeben wurde. Damit steht der Bereich für 70 Prozent des operativen Gewinns. Das bereinigte Nettoergebnis erhöhte sich sogar um 27 Prozent auf 850 Millionen Euro.

Bei Innogy steht außer Npower kein Bereich zum Verkauf

Der Stromkonzern Innogy verfolgt aktuell keine Pläne, neben der britischen Problemtochter weitere Unternehmensbereiche abzuspalten oder zu verkaufen. Das kündigte Finanzvorstand Bernhard Günther in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Neunmonatszahlen an. Auf eine entsprechende Nachfrage, ob keine anderen Unternehmensbereiche zur Disposition stünden, antwortete er kurz und knapp: "Genau." Für die Zukunft sei das natürlich nicht ausgeschlossen.

Talanx will Gewinn 2018 wieder deutlich steigern

