DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.577,10 -0,10% +15,34% Euro-Stoxx-50 3.572,85 -0,58% +8,58% Stoxx-50 3.164,13 -0,42% +5,10% DAX 13.035,17 -0,70% +13,54% FTSE 7.426,67 -0,09% +3,97% CAC 5.344,15 -0,68% +9,91% Nikkei-225 22.380,99 -1,32% +17,09% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,46 +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,81 56,74 +0,1% 0,07 -0,4% Brent/ICE 63,61 63,52 +0,1% 0,09 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,03 1.275,70 +0,3% +3,33 +11,1% Silber (Spot) 16,91 16,89 +0,1% +0,02 +6,2% Platin (Spot) 932,25 929,65 +0,3% +2,60 +3,2% Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,3% +0,01 +22,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die zu erwartende Verzögerung der US-Steuerreform dürfte die Kurse an der Wall Street auch am Montag leicht belasten. Der Future auf den S&P-500 zeigte sich vorbörslich 0,1 Prozent niedriger. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda, und die Bilanzsaison der US-Unternehmen ist fast vorüber. Einziger Unternehmenstermin von Rang ist die Investorenveranstaltung von General Electric (GE), die eine halbe Stunde vor der Startglocke beginnen soll und auf der GE seine Strategie der kommenden Jahre erörtern wird. Vorbörslich hat GE schon einige Eckpunkte des Plans veröffentlicht. Zwar soll die Dividende halbiert werden, doch strebt der Konzern auch eine Vereinfachung und Stärkung an. Das Unternehmen will sich überdies auf die Verbesserung des Shareholder Return konzentrieren. Die Aktie legt vorbörslich um 1 Prozent zu. Ansonsten stehen zunächst Übernahmen im Blick. In der Spielzeugbranche ist laut einem Medienbericht vom Wochenende Hasbro an Mattel interessiert. Zu den Konditionen sei nichts bekannt, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Für die Mattel-Aktie geht es im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um über 24 Prozent nach oben, Hasbro-Aktien werden noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

15:00 US/General Electric Co, Investor Update, Boston

17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten auf der Agenda.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen können die Eröffnungsgewinne nicht halten und drehen bis Montagmittag kräftiger ins Minus. Der Markt sei angeschlagen und die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen groß, heißt es im Handel. Der Kursrutsch der vergangenen Woche habe viel Porzellan zerschlagen. Die Bereitschaft zum Kauf gefallener Aktien sei gering. Fundamental belastend wirkt weiter die nachlassende Hoffnung auf eine baldige umfangreiche Steuerreform in den USA. Daneben ist die sich langsam dem Ende zuneigende Berichtssaison nicht ausreichend positiv verlaufen, um größeres Potenzial nach oben zu eröffnen. "Die Märkte warten auf einen Trigger, der aktuell aber nicht in Sicht ist", sagt ein Händler. Grundsätzlich sei das günstige Umfeld für Aktien allerdings weiter intakt. EDF brechen nach Senkung der Ziele für 2018 ein und belasten den Sektor. Die EDF-Aktie verliert 12 Prozent. Für Enttäuschung mit Aussagen zur Gewinnmarge sorgen auch Drägerwerk - die Aktie bricht um 12,6 Prozent ein. "Das Unternehmen versteckt eine Gewinnwarnung hinter Investitionen", sagt ein Marktteilnehmer. Bei Evotec halten die Gewinnmitnahmen an und drücken die Aktie um weitere 8,8 Prozent. Compugroup legen dagegen um 9,2 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Zulassung für die digitale Gesundheitskarte erhalten. Patrizia Immobilien im SDAX springen um 7,2 Prozent nach oben. Hier wurde überraschenderweise die Ergebnisprognose erhöht. Die Innogy-Zahlen lagen im erwarteten Rahmen, die Titel geben 0,8 Prozent ab, auch belastet von der Sektor-Entwicklung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD EUR/USD 1,1656 +0,04% 1,1651 1,1654 +10,8% EUR/JPY 132,09 -0,08% 132,20 132,24 +7,5% EUR/CHF 1,1594 -0,13% 1,1609 1,1608 +8,3% EUR/GBP 0,8907 +0,17% 0,8892 1,1332 +4,5% USD/JPY 113,33 -0,12% 113,47 113,47 -3,1% GBP/USD 1,3087 -0,09% 1,3099 1,3208 +6,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Tokioter Börse hat zum Wochenauftakt ihre jüngste Verlustserie fortgesetzt, belastet vom festeren Yen. An den anderen Plätzen der Region fielen die Bewegungen deutlich moderater aus, wobei sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage hielten. Unter den Einzelwerten in Tokio standen nach nicht überzeugenden Quartalzahlen die Aktien des Immobilienentwicklers Mitsui Fudosan und des Fiberglasexperten Toray unter Druck. Sie verloren 4,1 bis 3,9 Prozent Wert. Nexon schnellten dagegen um 6,5 Prozent nach oben. Der Videospieler hatte steigende Gewinne gemeldet, den Ausblick erhöht und angekündigt, den kalifornischen Spieleentwickler Pixelberry zu kaufen. In Hongkong stützten Kursgewinne beim Schwergewicht Tencent von 1 Prozent. Die Aktie notiert vor den am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen in der Nähe ihres Rekordhochs. Die Aktie des Apple-Zulieferers AAC lag im Späthandel 6,3 Prozent im Plus und damit bereits den sechsten Handelstag in Folge. Für gute Stimmung sorgte auch das Börsendebüt des Elektronikspiele-Dienstleisters Razer mit Kursgewinnen gegenüber dem Ausgabekurs von phasenweise über 40 Prozent. In Sydney reichten Gewinne bei den Aktien aus dem Rohstoffsektor nicht aus, um Verluste bei den vier großen Bankenaktien des Landes zu kompensieren. Bei ANZ (-2,7 Prozent) und Westpac (-2,4 Prozent) schlug dabei zu Buche, dass sie ex Dividende gehandelt wurden. BHP Billiton stiegen derweil um 0,8 Prozent und Rio Tinto um 1,1 Prozent, gestützt von zuletzt gestiegenen Preisen für Eisenerz und Kokskohle. Die Kryptowährung Bitcoin brach weiter ein, wenngleich sie sich von den frühen Tagestiefs schon wieder deutlich erholen konnte. Der Kurs lag zuletzt bei 6.237 Dollar, verglichen mit einem Tageshoch am Freitag von 7.310 und Tagestiefs am Montag von 5.652 Dollar. Marktbeobachtern zufolge belasteten Meldungen, dass eine geplante technische Neuerung ausfällt.

CREDIT

Kaum verändert auf ihrem höheren Niveau zeigen sich zum Start der neuen Handelswoche die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Die in der vergangenen Woche angesprungene Risikoaversion spiegele sich in allen Asset-Klassen wider. Am Kreditmarkt sei die Bereitschaft zum CDS-Verkauf zurückgegangen.

Mit Spannung blicken Marktteilnehmer daneben auf Frankfurt, wo mit der Euro Finance Week eine der größten Notenbank-Konferenzen des Jahres beginnt. Die Analysten der Commerzbank sprechen vom "Who is Who" der Notenbanker, dass sich dort versammelt. Daher dürfte genau auf Aussagen in Richtung Zinspolitik und Anleihekaufprogramm geachtet werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW auch im Oktober von starken China-Verkäufen getrieben

BMW hat im Oktober dank anhaltend starker Verkäufe in China mehr Premiumautos verkauft. Die Absätze der Kernmarke stiegen weltweit um 1,0 Prozent auf 168.509 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs bei 0,8 Prozent auf 197.601 Einheiten. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden von der Kernmarke BMW 3,6 Prozent mehr Wagen abgesetzt, mit Mini und Rolls-Royce liegt das Plus bei 3,4 Prozent. In China verzeichnete BMW im vergangenen Monat mit seinen Marken ein Verkaufsplus von gut 14 Prozent. In den ersten zehn Monaten liegt der Zuwachs bei 15 Prozent.

Lufthansa-Chef kündigt 1.000 neue innerdeutsche Flüge pro Monat an

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat ab Januar 1.000 weitere innerdeutsche Flüge pro Monat angekündigt. "Sobald wir grünes Licht aus Brüssel haben, wollen wir pro Monat allein bei Eurowings 1.000 innerdeutsche Flüge dazu nehmen", sagte Spohr der Bild-Zeitung.

Netzgeschäft sorgt für mehr Gewinn bei Innogy

Dank der Netzsparte hat der Energieversorger Innogy in den ersten neun Monaten des Jahres mehr verdient. Die zur Abspaltung vorgesehene britische Tochter Npower blieb hingegen in den roten Zahlen, wie das Unternehmen mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro auf zu. Im Netzgeschäft stieg das operative Ergebnis um 19 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro, vor allem weil in Deutschland weniger Geld für Betrieb und Wartung ausgegeben wurde. Damit steht der Bereich für 70 Prozent des operativen Gewinns. Das bereinigte Nettoergebnis erhöhte sich sogar um 27 Prozent auf 850 Millionen Euro.

Bei Innogy steht außer Npower kein Bereich zum Verkauf

Der Stromkonzern Innogy verfolgt aktuell keine Pläne, neben der britischen Problemtochter weitere Unternehmensbereiche abzuspalten oder zu verkaufen. Das kündigte Finanzvorstand Bernhard Günther in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Neunmonatszahlen an. Auf eine entsprechende Nachfrage, ob keine anderen Unternehmensbereiche zur Disposition stünden, antwortete er kurz und knapp: "Genau." Für die Zukunft sei das natürlich nicht ausgeschlossen.

Talanx will Gewinn 2018 wieder deutlich steigern

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 13, 2017 07:13 ET (12:13 GMT)

Die Naturkatastrophen in Nordamerika haben den Talanx-Konzern nicht nur in der Rückversicherung, sondern auch im Industrieversicherungsgeschäft stark belastet. Die Muttergesellschaft der Hannover Rück rutschte im dritten Quartal bei steigenden Prämien wie angekündigt in die roten Zahlen, wobei ein hohes Kapitalanlageergebnis einen noch größeren Verlust verhinderte. Der jüngst gesenkte Ausblick für 2017 wurde bestätigt. Im kommenden Jahr soll der Gewinn dann wieder zulegen.

Deutsche Pfandbriefbank wird für 2018 vorsichtiger

Mit der Anhebung der Prognose zum Vorsteuergewinn 2017 vor wenigen Tagen hatte die PBB Deutsche Pfandbriefbank die Investoren bereits auf ein gutes Neunmonatsergebnis eingestimmt. Für das kommende Jahr ist der im MDAX notierte Immobilienfinanzierer eher vorsichtig. "Die Effekte, die 2017 begünstigt haben, können wir für das Jahr 2018 nicht als gegeben annehmen", sagte Vorstandsvorsitzender Andreas Arndt bei der Vorlage der Quartalszahlen. Daher plane man für 2018, insbesondere mit Blick auf die Risikokosten, wieder konservativ, hieß es bei der Vorlage detaillierter Quartalszahlen. Im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Gewinn von 41 Millionen nach 121 Millionen Euro.

Compugroup-Produkte erhalten Zulassung für Telematikinfrastruktur

Die Compugroup Medical Deutschland AG hat als erster Anbieter von Produkten für den Zugang zur Telematikinfrastruktur die Zulassung der dafür zuständigen Organisation Gematik erhalten. Zu diesen Produkten gehören die Primärsystemen, der Konnektor, der VPN-Zugangsdienst und das E-Health-Kartenterminal, wie Compugroup mitteilte. Das Unternehmen könne damit Arzt- und Zahnarztpraxen an die digitale Datenautobahn im Gesundheitswesen in Deutschland anbinden. Viele tausend Bestellungen lägen bereits vor.

Grammer weiter von Machtkampf belastet - EBIT sinkt

Die Auswirkungen des Machtkampfes um Grammer haben den Autozulieferer auch im dritten Quartal belastet. Trotz höherer Umsätze sank das Ergebnis vor Steuern und Zinsen deutlich. Am Ausblick für das Gesamtjahr, den das Unternehmen vergangenen Monat gesenkt hat, hält die Grammer AG fest.

SMT Scharf mit anziehender Dynamik, EBIT verdoppelt

Der Bergbauausrüster SMT Scharf hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Vor allem das Geschäft mit Neuanlagen wuchs mit einem Plus von 40 Prozent überproportional. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 31,9 Prozent auf 35,2 Millionen Euro, wobei die Dynamik im dritten Quartal allein mit einem Plus von 58 Prozent auf 12,0 Millionen Euro noch anzog. Zugleich wurde das EBIT im Neunmonatszeitraum auf 3,9 (Vorjahr 1,6) Millionen mehr als verdoppelt. Dies ist auf die Abrechnung margenstarker Projekte und wegfallender Rückstellungen zurückzuführen, so das Unternehmen.

Voltabox bestätigt nach ersten neun Monaten Jahresprognose

Der Batteriehersteller Voltabox hat nach einem rasanten Wachstum in den ersten neun Monaten seine Jahresprognose bestätigt. Im Zeitraum Januar bis September erwirtschaftete die Gesellschaft einen Konzernumsatz von 16,321 Millionen Euro, mehr als eine Verdoppelung der Einnahmen. Voltabox profitierte von einem guten Kerngeschäft, das Batteriesysteme für den industriellen Einsatz etwa in Gabelstaplern oder fertigt.

Shell verkauft Beteiligung am Ölkonzern Woodside

Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell verkauft eine Beteiligung an seinem australischem Wettbewerber Woodside Petroleum. Die 71,6 Millionen Aktien seien zu je 31,10 australische Dollar verkauft worden, teilte Shell mit. Der Verkaufserlös von insgesamt 2,2 Milliarden Aussie-Dollar oder umgerechnet 1,4 Milliarden Euro soll zum Schuldenabbau eingesetzt werden.

Old Mutual verkauft zweite Tranche an OM Asset Management

Der britische Versicherungskonzern Old Mutual versilbert zum zweiten Mal seine Beteiligung an der OM Asset Management plc. Es sei eine zweite Tranche Aktien für 251,4 Millionen US-Dollar an das Unternehmen HNA Capital US verkauft worden, teilten die Briten mit. Die Beteiligung von 14,5 Prozent habe für 15,75 Dollar je Aktie den Besitzer gewechselt. Old Mutual hatte schon einmal eine Beteiligung von 10 Prozent verkauft und hält nun nach der zweiten Veräußerung noch 5,5 Prozent.

Solvay gründet JV für Karbonfaser-Produktion

Der belgische Chemiekonzern Solvay will künftig in den Vereinigten Arabischen Emiraten Karbonfasern für den Kunden Boeing produzieren. Dazu werde ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Flugzeugteilehersteller Strata Manufacturing gegründet, der dem Staatsfonds des Landes gehört, teilten die Belgier mit. Es werde ein Werk in Al Ain gebaut, das 2020 fertiggestellt sein soll.

Sonova bestätigt nach starkem Wachstum Jahresziele

Der Hörgerätehersteller Sonova Holding hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz um 17,1 Prozent auf 1,253 Milliarden Schweizer Franken gesteigert. Zu dem Einnahmenplus trugen eine starke Nachfrage und die Akquisition von Audionova bei, wie das schweizerische Unternehmen mitteilte. Bereinigt um Einmalkosten stieg das EBITA um 16,8 Prozent auf 240,5 Millionen Franken. Den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017/18 bestätigte Sonova.

Vodafone und Idea verkaufen Sendemasten für 1,2 Mrd Dollar

Die American Tower Corp übernimmt in Indien Sendemasten von Vodafone India und Idea Celluar. Für die 20.000 Masten werden rund 1,2 Milliarden US-Dollar gezahlt, wie es hieß. Die Transaktion soll vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden.

Peugeot gründet Produktions-Joint-Venture in Algerien

Peugeot gründet ein Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Autos für Kunden im Nahen Osten und in Afrika. Für das Joint Venture sei eine Vereinbarung mit drei algerischen Partnern getroffen worden, teilte der französische Autobauer mit. Bei den Partnern handelt es sich um Condor Electronics, Palpa Pro und Entreprise Nationale de Production de Machines-Outils. Gemeinsam soll nun ein Werk im algerischen Oran gebaut werden. Die Produktion soll dort 2018 langsam aufgenommen werden und 2019 vollständig angefahren sein.

Axa gibt sich neue Struktur und ernennt Management-Komitee

Die französische Axa SA treibt ihren Konzernumbau voran. Wie der Versicherer mitteilte, vereinfacht er die Konzernstruktur und benennt ein neues Management-Komitee. Die Struktur wird auf fünf Regionen ausgerichtet: Frankreich, Europa, USA, Asien und International. Dazu kommen die Einheiten Axa Investment Managers und Axa Corporate Solutions. Deren Chefs werden direkt an den Axa-CEO berichten.

Hochtief-Mutter sucht Partner für Abertis-Übernahme - Zeitung

Der Hochtief-Mutterkonzern ACS spricht nach einem Bericht der spanischen Zeitung Cinco Dias mit verschiedenen Finanzinvestoren über eine Beteiligung bei der geplanten Übernahme des spanischen Autobahnbetreiber Abertis. Ziel sei es, rund 2 Milliarden Euro einzuwerben, um die Belastung für den Essener Konzern zu begrenzen und das Angebot für den Markt attraktiver zu machen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf verschiedene mit der Situation vertraute Quellen. Ein Hochtief-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.

Uber dürfte Softbank-Deal in Kürze verkünden - Kreise

Mit einer Einigung zwischen dem Ex-Chef von Uber Technologies und dem Investor Benchmark ist nach Angaben informierter Kreise die letzte verbliebene Hürde genommen, damit sich die japanische SoftBank Group mit einer Milliardensumme an der Taxi-App beteiligt. Am Sonntag hätten sich beiden Seiten auf einen Kompromiss geeinigt, erklärten mehrere mit der Situation vertraute Personen. Danach wird Benchmark ihre Klage gegen Ex-Uber-CEO Travis Kalanick zur Kontrolle von Board-Sitzen aussetzen, während Kalanick im Gegenzug über die drei Board-Mitglieder abstimmen lässt, die er nominieren kann.

Neuer GE-Chef will sich auf 3 Geschäfte konzentrieren - Kreise

Der neue Chef des US-Technologiekonzerns General Electric will am Montag Klarheit darüber schaffen, wie es mit dem schwächelnden Unternehmen weitergehen soll. Auf eine Aufspaltung der 125-jährigen Ikone der US-Industrie dürfte CEO John Flannery aber verzichten. Flannery hatte seit seinem Amtsantritt am 1. August den Industriekonzern einer strategischen Überprüfung unterzogen. Er dürfte sich nun auf die drei Geschäftsbereiche Luftfahrt, Energie und Gesundheitsprodukte beschränken, berichtet ein Informant. Aus den restlichen Aktivitäten werde sich GE größtenteils zurückziehen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2017 07:13 ET (12:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.