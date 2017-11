Liebe Trader,

Nach Wegfall der Linienflüge der ehemals zeitgrößten deutschen Airline Air Berlin, gibt es jeden Tag einen Fehlbetrag von gut 60.000 Sitzen, so Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Das Möchte der Lufthansa-Konzern mit 1.000 neuen Flügen pro Monat ausgleichen, braucht hierzu aber noch eine Zustimmung aus Brüssel. Denn erst müssen die EU-Wettbewerbshüter dafür grünes Licht geben. Nur dann werden die Tochter Eurowings und Lufthansa ihre Kapazitäten deutlich aufstocken und die weggefallenen Flüge der insolventen Air Berlin auffangen können.

Für Aktionäre der Lufthansa sollte sich der massive Kapazitätsausbau ebenfalls lohnen, denn die Aktie notiert auf einem recht günstigen Kursniveau von grob 27,00 Euro. Doch das kurzfristige Chartbild impliziert derzeit eine entgegengesetzte Kursrichtung, die auf der anderen Seite jedoch sehr gut für einen strategischen Long-Einstieg auf mittelfristiger Basis geeignet scheint. Seit drei Tagen hält sich das Papier der Lufthansa nämlich in einer bärischen Flagge auf, die im weiteren Verlauf zur Unterseite aufgelöst werden dürfte und Käufer auf einem sehr viel niedrigeren Kursniveau zuschlagen sollten.

Long-Chance:

Ausgehend vom aktuellen Verlaufshoch bei 28,37 Euro Anfang November hat Lufthansa eine erste Verkaufswelle auf grob 26,00 Euro vollzogen. Nun spielt sich vermutlich zunächst eine technische Gegenreaktion innerhalb einer bärischen Flagge ab, die am Ende zur Unterseite aufgelöst wird und Kurspotenzial bis auf die Horizontalunterstützung bei rund 25,00 Euro freigibt. Genau auf diesem Niveau können interessierte Marktteilnehmer über entsprechende Long-Positionen setzen und dabei anschließend auf einen Kursschub bis auf ein Niveau von zunächst 29,20 und darüber bis 31,50 Euro spekulieren. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb von 24,50 Euro gemessen am Basiswert aufhalten, darunter wird nämlich ein Test der Verlaufstiefs aus September bei grob 22,83 Euro sehr wahrscheinlich.

________________________________________________________________________

Einstieg per Buy-Limit-Order: 25,00 Euro

Kursziel: 29,20 / 31,50 Euro

Stopp: < 24,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,50 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Lufthansa AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 26,67 Euro; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

