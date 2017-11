Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Constancio: EZB erfüllt Preisstabilitätsmandat noch nicht

EZB-Vizepräsident Vitor Constancio hat die anhaltend lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) verteidigt. Bei der Euro Finance Week in Frankfurt verwies Constancio auf die nach wie vor zu niedrige Inflation. Außerdem äußerte er Verständnis für das Zögern der Euroraum-Länder bei der Vergemeinschaftung finanzieller Risiken.

BdB fordert Halbierung des EZB-Einlagenzinses

Die im Bundesverband deutscher Banken (BdB) versammelten Kreditinstitute haben die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer Halbierung ihres Einlagenzinses aufgefordert. "Die Gefahr steigt, dass durch die Niedrigzinsen Kapital in die falsche Richtung gelenkt wird und neue Verwerfungen erzeugt werden", sagte der Präsident des Bankenverbands BdB, Walter Peters, in Frankfurt. Diese Halbierung müsse "zügig" erfolgen, um die Banken zu entlasten.

Dobrindt sieht keinen Kompromiss bei der Zuwanderung

Zu Beginn der letzten Woche der Sondierungen für ein mögliches Jamaika-Bündnis hat sich CSU-Generalsekretär kompromisslos zur Zuwanderung gezeigt, für die CDU und CSU eine Grenze von 200.000 vereinbart haben. "Es ist klar, das ist das, was wir aufgeschrieben haben gemeinsam mit der CDU, das ist das, was wir zwischen CDU und CSU vereinbart haben, das liegt auf dem Tisch und wir werden das umsetzen", sagte Dobrindt im ARD-"Morgenmagazin". Diese Frage sei neben der Entlastung von Familien und der Mobilität ein Knackpunkt der Gespräche.

Deutsche Finanzpolitiker erwarten harten Brexit

Deutsche Finanzpolitiker rechnen nach den ersten Verhandlungsrunden zwischen Brüssel und Großbritannien über einen Austritt des Landes aus der EU mit einem "harten Brexit". Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Thomas Steffen, sagte bei der Eröffnung der Euro Finance Week in Frankfurt: "Wir sollten uns alle darauf einstellen, dass im März 2019 tatsächlich der Worst Case passiert", sagte Steffen.

Opec kommt der Balance am Ölmarkt näher

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat im Oktober ihre tägliche Förderung um 151.000 Barrel gesenkt. Wenige Wochen vor der mit Spannung erwarteten Ministerkonferenz in Wien zeigt das Kartell damit, dass seine Anstrengungen zu einem Wiederherstellen des Gleichgewichts am globalen Ölmarkt zunehmend erfolgreich sind. Wie die Opec in ihrem Monatsbericht mitteilte, ging die Förderung um 0,5 Prozent auf 32,6 Millionen Barrel zurück. Der Ausstoß sank im Irak, in Nigeria, Venezuela, Algerien und Iran.

Parlamentspräsident fordert doppelt so hohen EU-Haushalt

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat eine Verdoppelung des Haushalts der Europäischen Union gefordert. "Wir benötigen doppelt so viel Geld wie heute, also 280 Milliarden Euro statt 140 Milliarden Euro pro Jahr", sagte Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das vergrößerte EU-Budget solle nicht durch zusätzliche Überweisungen aus den Mitgliedsstaaten, sondern durch die Einführung von Steuern finanziert werden.

EU bringt verstärkte Verteidigungszusammenarbeit auf den Weg

Die EU hat eine verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich auf den Weg gebracht. Die Außen- und Verteidigungsminister von 23 der 28 EU-Staaten unterzeichneten am Montag in Brüssel einen Grundsatzbeschluss, um gemeinsame Rüstungsprojekte zu starten und EU-weit zur Verfügung stehende Militäreinheiten aufzubauen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprach von einem "historischen Moment" für die europäische Verteidigung.

Gabriel fürchtet Destabilisierung des Libanon

Nach der überraschenden Rücktrittserklärung von Libanons Ministerpräsident Saad Hariri haben sich Deutschland und Frankreich besorgt über die Lage in dem Land gezeigt. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) warnte am Montag in Brüssel beim Treffen der EU-Außenminister vor einer "Destabilisierung" des Syrien-Nachbarn. Er hoffe, "dass wir sehr schnell zu einer Klärung der Lage kommen" und dass Hariri in den Libanon zurückkehre.

EU verhängt Sanktionen gegen Venezuelas Regierung

Die EU-Staaten haben Sanktionen gegen die venezolanische Regierung verhängt. Die EU-Außenminister beschlossen am Montag in Brüssel ein Verbot der Lieferung von Waffen und von Material, das für die "innere Unterdrückung" verwendet werden kann. Darüber hinaus droht die EU mit Einreiseverboten und Vermögenssperren für Venezolaner, die an der Verletzung demokratischer Grundprinzipien, der Rechtsstaatlichkeit oder von Menschenrechten beteiligt sind.

China und Vietnam wollen Streit um Meeresgebiet entschärfen

China und Vietnam wollen ihren Territorialstreit um Gebiete im Südchinesischen Meer entschärfen. Am Rande eines Treffens der Präsidenten Xi Jinping und Tran Dai Quang in Hanoi veröffentlichten die Länder am Montag eine Erklärung, in der sie sich zum Verzicht auf alle Schritte verpflichten, "die den Streit verkomplizieren oder ausweiten". Ziel sei es, mit dem Streit "gut umzugehen" und im Südchinesischen Meer "Friede und Stabilität" walten zu lassen.

