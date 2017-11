Industrial Internet of Things (IIoT), auch unter dem Namen Industrie 4.0 bekannt, ist noch eine vergleichsweise neue Entwicklung. Für den Einsatz und die optimale Nutzung von IIoT kann es erforderlich sein, eine neue Infrastruktur einzurichten beziehungsweise Änderungen an einer vorhandenen Installation vorzunehmen. In beiden Fällen entstehen allerdings in der Regel beträchtliche Investitionskosten. Bei vielen OEMs (Original Equipment Manufacturers) muss daher eine gewisse Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit sie überhaupt für ein Engagement in diesem Bereich bereit sind.

Software-definierte Infrastruktur

Bei Unternehmen, die im Bereich für kritische Infrastruktur tätig sind - in Sektoren wie Verteidigung, Energieversorgung, Fertigung, Transport und Kommunikation - kann ein Software-definierter Ansatz für die Infrastruktur hilfreich sein. Damit können diese Unternehmen nämlich IIoT verstärkt nutzen. Dabei ist es unerheblich, ob alte Infrastruktur ersetzt oder komplett neue Infrastruktur aufgebaut wird.

Generell lassen sich zwei Unternehmensgruppen unterscheiden. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um die Hersteller von hochwertigen Produktionsanlagen, die ihren Aufgabenbereich "nach unten" ausweiten ...

