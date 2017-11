Seit Monaten droht die Pleite des venezolanischen Staates und sorgt für chaotische Zustände in dem einst reichen Land. Die EU verhängt nun Sanktionen gegen Venezuela, nicht jedoch gegen einzelne Personen.

Die EU-Außenminister haben Sanktionen und ein Waffenembargo gegen das von der Staatspleite bedrohte Venezuela auf den Weg gebracht. Allerdings verzichteten die Minister bei ihrem Treffen am Montag in Brüssel darauf, schon jetzt Personen auf die Sanktionsliste zu setzen, um Präsident Nicolas Maduro Zeit zur Beruhigung der Lage zu geben und die wirtschaftliche Lage in dem südamerikanischen Land nicht weiter zu verschlechtern. In der venezolanischen Hauptstadt Caracas waren zugleich Gespräche der Regierung mit Gläubigern des ölreichen Landes geplant. Dabei geht es um eine Umschuldung im Volumen von 60 Milliarden Dollar.

Zur Begründung der angedrohten Einreiseverbote und Kontensperrungen in der EU verwiesen ...

