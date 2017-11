Frontier Silicon, ein führender Anbieter von digitalen Audiotechnologien, gab bekannt, dass HARMAN, einer der weltweit größten Hersteller von Audiosystemen und Lautsprechern, die Minuet Smart Audio-Plattform von Frontier als Technologie für die neuen kabellosen Lautsprecher JBL Control Xstream wählte. Dies ist das neuste Gemeinschaftsprojekt einer langjährigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die bis ins Jahr 2013 zurück reicht.

Die Kombination aus Chromecast built-in, Spotify Connect und die JBL Control Xstream Lautsprecher bildet eine perfekt synchronisierte, kabellose Stereo- und Multiroom-Lösung. Die Lautsprecher unterstützen außerdem die Wiedergabe von 24-Bit/96-kHz HD-Audio in höchster Audioqualität. Die Lautsprecher sind voraussichtlich diesen Monat im Handel zu einem Verkaufspreis von ca. 499 USD pro Paar erhältlich.

Frontier Silicon ist einer der wenigen Lösungsanbieter, die mit Google an seiner Chromecast built-in-Technologie zusammenarbeiten.

Anthony Sethill, CEO, Frontier Silicon, erklärte:

"Unsere Minuet-Plattform bietet Importeuren und Herstellen einen umfassenden Bausatz, um intelligente Geräte mit Chromecast built-in zu entwickeln. Wir freuen uns, dass sich Harman erneut für Minuet entschieden hat in diesem Fall als Basis für seine neuen kabellosen JBL Control Xstream Lautsprecher."

Lou Schreurs, VP BU Connected Home, Harman Lifestyle Audio, ergänzte:

"Wir haben schon bei anderen Produkten mit Frontier zusammengearbeitet, und freuen uns daher umso mehr, unsere Partnerschaft im Bereich des Smart Audios fortzusetzen. Das Technologieteam von Frontier hat uns bei der rechtzeitigen Entwicklung der JBL Control Xstream Lautsprecher umfassend unterstützt."

Über Frontier Silicon Limited

Frontier Silicon ist der weltweit führende Anbieter von Technologielösungen für digitale und intelligente Audioprodukte. Frontier Silicons Audioprodukte bieten Lösungen für DAB/DAB+, Internetradio und WLAN-fähige drahtlose Lautsprecher und Soundbars an von Silizium über Software bis hin zu produktionsfertigen Plattformdesigns. Zu den Kunden von Frontier Silicon gehören Bose, Denon, Grundig, harman/kardon, Hama, JBL, Onkyo, Panasonic, Philips, Pioneer, Pure, Roberts, Sony, TechniSat, Yamaha, Zound Industries und viele andere.

Frontier Silicon ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Frontier Silicon Ltd. Bei anderen Namen und Marken kann es sich um das Eigentum Dritter handeln.

Über HARMAN International

HARMAN (harman.com) entwickelt und produziert Lösungen für Automobilhersteller, Konsumenten und Unternehmen weltweit, Dazu zählen unter anderem Connected-Car-Lösungen, Audio- und visuelle Produkte, Automatisierungslösungen sowie Lösungen für das Internet der Dinge. Dank zahlreicher Premiummarken wie AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson und Revel zählen wir zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Akustik. Audiophile Menschen schätzen unsere Produkte seit vielen Generationen und wir rüsten einige der bekanntesten Künstler und Auftrittsorte mit unseren professionellen Produkten und Lösungen aus. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute bereits mit HARMAN Audio- und Connected-Car-Systemen ausgestattet. Unserer Softwarelösungen steuern Milliarden von mobilen Endgeräten und Systemen, die über alle Plattformen vernetzt, integriert, personalisiert, adaptiert und gesichert sind egal ob zu Hause, in der Arbeit, im Auto oder unterwegs. HARMAN beschäftigt ca. 30.000 Mitarbeiter in den USA, Europa und Asien. Seit März 2017 ist HARMAN hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.

"Chromecast built-in" ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

