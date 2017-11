NVIDIA (WKN:918422) ist Marktführer im Bereich Grafikprozessoren für PCs. Diese werden vorrangig für Videospiele eingesetzt. Das Unternehmen verkündete vor Kurzem ein Produkt mit dem Namen NVIDIA Titan XP Collector's Edition. Diese Karten basieren auf der gleichen Technologie wie die Titan Xp-Grafikkarte, die NVIDIA Anfang des Jahres auf den Markt gebracht hat. Die Kühlungshüllen sind aber so konzipiert, dass sie wie die Lichtschwerter aus den beliebten Star-Wars-Filmen aussehen.



NVIDIA bietet diese Karten in zwei Ausführungen an: mit roter oder mit grüner Beleuchtung. Falls du es noch nicht weißt, die Bösen in den Filmen neigen dazu, rote Lichtschwerter zu benutzen, während die ...

