München - Der Wohlstand eines Landes in der EU ist unabhängig von dessen Größe, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das haben neueste Berechnungen des ifo-Instituts ergeben. "Wenn wir Pro-Kopf-Einkommen und Größe ins Verhältnis setzen, fällt auf, dass es keinen Zusammenhang gibt", sagt Gabriel Felbermayr, einer der Autoren der Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...