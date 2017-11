Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und die Nationale Energieagentur haben ihre Pläne vorgelegt. Demnach soll Anfang Februar ein Großhandelsmarkt für Strom aus sogenannten dezentralen Erzeugungsanlagen seinen Testbetrieb aufnehmen.Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NRDC) und die Nationale Energieagentur (NEA) arbeiten an einem Pilotprojekt für den Stromhandel. Die Handelsplattform - die es Betreibern von kleineren Photovoltaik- und Windkraftanlagen erlaubt, ihren Strom direkt an Verbraucher zu verkaufen - soll bis Ende Dezember startbereit sein, wie es in einem ...

