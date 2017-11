Genf - Das im Januar 2018 stattfindende Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums WEF widmet sich den mannigfaltigen politischen, ökonomischen und sozialen Spaltungen.

Unter dem Motto "Das Schaffen einer gemeinsamen Zukunft in einer zerrissenen Welt" (Creating a Shared Future in a Fractured World) sollen die Risse in der Gesellschaft an der Wurzel gepackt und pragmatische Lösungen gefunden werden, wie aus einer Mitteilung des WEF vom Montag hervorgeht.

Das Thema treibt das WEF bereits länger um. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...