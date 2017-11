Leipzig (ots) - 9,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben den "Tatort" am vergangenen Sonntag im Ersten gesehen. Damit war "Auge um Auge" der bisher erfolgreichste Film mit dem Frauen-Duo aus der sächsischen Landeshauptstadt. Und auch "Lammerts Leichen", die Netz-Serie zum Dresdner Tatort, startete erfolgreich.



Der MDR-"Tatort" am gestrigen Sonntagabend ist auf sehr große Publikumsresonanz gestoßen. Mehr als 9 Millionen Menschen verfolgten den Krimi. "Auge um Auge" erreichte über alle Altersgruppen hinweg einen ausgezeichneten Marktanteil von 25,7 Prozent. Auch bei den jüngeren "Tatort"-Fans, den 14- bis 49-Jährigen, war der Film mit 19,3 Prozent ausgesprochen erfolgreich.



Der vierte Fall der Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) führte sie und ihren Vorgesetzten Peter Schnabel (Martin Brambach) in die Dresdner Versicherungsfirma "ALVA - Ihr Partner für Sicherheit". Am helllichten Tag wurde hier der Chef der Firma vom gegenüberliegenden Gebäude erschossen.



Erfolgreich angelaufen ist auch "Lammerts Leichen", die Netz-Serie zum "Tatort" aus Dresden. Der erste Spin-off beim "Tatort" ist seit 6. November online. Die 6-teilige Serie erzählt kleine, schwarzhumorige Storys rund um den Dresdner Gerichtsmediziner Dr. Falko Lammert (Peter Trabner). Unter www.DasErste.de/lammerts-leichen sowie unter www.mdr.de/lammerts-leichen wurden bis Sonntagabend über 50.000 PI (Pageimpressions) gezählt.



Autor und Regisseur der Web-Serie ist ebenso wie beim Fernseh-"Tatort" Drehbuchautor Ralf Husmann.



Der "Tatort Dresden" und die Web-Serie sind Produktionen der Wiedermann & Berg Television im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für Das Erste. Die Produzenten sind Nanni Erben, Quirin Berg und Max Wiedemann. Verantwortlicher Redakteur beim MDR ist Sven Döbler.



