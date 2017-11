"Die Erwartungshaltung war hoch, der Adrenalinkick nicht minder. Immens jedoch war die Zuversicht", erinnert sich Thomas Bliem an das Treffen Mitte März 2017 zur Verabschiedung einer ersten Version des offenen Protokolls. Verhinderte bis dato die ausgeprägte Konkurrenz innerhalb der SMT-Maschinenindustrie einen so breiten Konsens, so reift zusehends die Erkenntnis, dass "Anlagenhersteller der Branche zusammenrücken müssen", betont Bliem, Director Product Management von ASM Assembly Systems und Chair der Initiative "The Hermes Standard". In Zusammenarbeit mit Asys hat ASM Assembly Systems eine Initiative aus der Taufe gehoben, die die Entwicklung einer neuen Kommunikationsschnittstelle zum Ziel hat - als Ersatz für den technologisch veralteten SMEMA-Standard. Mit dem auf TCP/IP und XML basierenden Protokoll wird es möglich sein, Leiterplatten lückenlos nachvollziehbar und ohne Datenverlust durch alle Stationen einer SMT-Linie (Drucker, Transporteinheiten, Bestückautomaten, AOI-Systeme, Lötanlagen, etc.) weiterzureichen.

Die Protagonisten der ersten Stunde lesen sich wie das Who-is-Who der Elektronikfertigungsbranche: ASM Assembly Systems, Asys, Cyberoptics, Ersa, KIC, Koh Young, Mirtec, Mycronic, Nutek, Omron, Parmi, Rehm Thermal Systems, Saki, SMT Maschinen und Vertrieb, Viscom und YJ Link. Zur productronica 2017 werden sich die Unternehmen Achat 5, Kulicke & Soffa, Vitrox, Göpel Electronic, Vi Technology, Spea und Heller dem de-facto-Standard anschließen. "Smart Factory setzt die Vernetzung der gesamten Fertigung voraus. Genau das ist das Ziel ...

