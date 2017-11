Panos Tzivanidis, ehemalige Führungskraft von IOC und UEFA, zum CEO ernannt; Maureen Mitchell künftig Chief of Staff

Im Bestreben, das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und sein Kerngeschäft der Unterstützung von Regierungsbehörden, Unternehmen und Institutionen weltweit auszudehnen, hat Richard Attias Associates (RA&A) sein Geschäftsleitungsteam durch die Einsetzung zweier bedeutender Führungskräfte in neu geschaffene Positionen verstärkt. Panos Tzivanidis, der ehemalige Director of Events des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), wurde zum CEO ernannt und Maureen Mitchell, früher Director of Scheduling and Operations im Büro von US-Repräsentantenhaussprecher Paul D. Ryan, fungiert künftig als Chief of Staff. Richard Attias, der das Unternehmen im Jahr 2009 gründete, verbleibt im Amt des Executive Chairman.

RA&A ist eine weltweit tätige Beratungsfirma mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Kommunikationsstrategien, Konferenzen und öffentlichen Live-Veranstaltungen für Regierungsbehörden, Unternehmen und Institutionen, darunter Bloomberg Philanthropies, der Public Investment Fund, die Misk Foundation, das IOC und die Weltbank. RA&A ist eine Minderheitsgesellschaft von WPP (NASDAQ: WPPGY), der weltweit größten Gruppe für Kommunikationsdienstleistungen.

Angaben von Attias zufolge werde das neue Führungsteam RA&A in die Lage versetzen, seine globale Präsenz noch weiter auszudehnen und noch einflussreichere Initiativen und Live-Events für seine Kunden in allen Teilen Amerikas, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien durchzuführen.

"Wir freuen uns sehr, dass Panos Tzivanidis und Maureen Mitchell zu RA&A kommen, da sie ebenso wie wir fest davon überzeugt sind, dass Menschen am besten gemeinsam Herausforderungen bewältigen, Aktionen ins Leben rufen und Veränderungen bewirken", erklärte Attias. "Mit den beiden Neuzugängen werden wir unsere bestehende Dynamik ausnutzen und unsere Expertise beim Markenaufbau von Nationen und Unternehmen weiterentwickeln können."

Vor seiner Tätigkeit bei RA&A war Tzivianidis fast 20 Jahre in der Beaufsichtigung der Betriebstätigkeiten, strategischen Planung und Produktion für zahlreiche der weltweit größten Veranstaltungen und Institutionen tätig, darunter die Olympischen Spiele, UEFA (Union of European Football Associations) und SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Dort überwachte er Sibos, die weltweit vorrangige Fachmesse der Finanzdienstleistungsbranche.

"Nach meiner langjährigen Tätigkeit für angesehene Organisationen wie IOC, UEFA und SWIFT ist es mir eine Ehre, mit dem außerordentlich talentierten RA&A-Team zusammenzuarbeiten, um die Ideen und Vorstellungen unserer Kunden in konkrete Plattformen umzusetzen", so Tzivianidis.

Mitchell bringt mehr als zwei Jahrzehnte Management-Erfahrung zu RA&A mit, die sie bei Unternehmen wie Koch Industries, Giuliani Partners, Capitol Hill und in zahlreichen politischen Kampagnen auf bundesstaatlicher, kommunaler und nationaler Ebene erworben hat.

