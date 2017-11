Auch in der vergangenen Woche konnten an der Wallstreet neue Rekorde bejubelt werden. Allerdings markierte der Dow Jones sein jüngstes Allzeithoch bei 23.602 Punkten bereits am Dienstag und gönnte sich im restlichen Wochenverlauf eine kleine Verschnaufpause. Zwar kann noch nicht von einer "wirklichen" Korrektur gesprochen werden, doch ein paar markante Haltepunkte sollte man jetzt doch kennen. Welche das sind, erfahren Sie im aktuellen Video.