Erfurt (ots) - Willkommen zur "Pizza mit Biss", der vielleicht verrücktesten Pizzeria in der Sesamstraße! Menschen und Monster gehen hier ein und aus, sie alle haben mächtig Hunger und bringen auch ihre ganz eigenen Geschichten mit. Die dreiteilige Serie "Sesamstraße präsentiert: Pizza mit Biss" (NDR) ist ein Ableger der bekannten Kindersendung "Sesamstraße" (NDR) und feiert am 16. November 2017 um 18:00 Uhr Premiere.



Das Pizzateam hat es in sich. Niemand anders als das Krümelmonster bäckt hier die Pizzen, seine Kreationen sind ziemlich ausgefallen und werden vor dem Servieren vom Küchenchef persönlich vorgekostet - mit einem Biss! Oberkellner Grobi bringt die Speisen und Getränke zum Tisch, nimmt neue Bestellungen auf und sorgt unfreiwillig für Chaos. Der Chef der Truppe ist Wolle: Er sollte eigentlich die Fäden in der Hand behalten, doch das gelingt ihm eher selten. Zusammen mit seinem Kumpel Pferd liefert er die Pizzen zu den hungrigen Kunden nach Hause. Je nach Besteller ist das eine mehr oder weniger große Herausforderung.



Ab dem 16. November um 18:00 Uhr können KiKA-Fans die neuen Abenteuer des Krümelmonsters und seiner Freunde verfolgen, denn die "Sesamstraße präsentiert: Pizza mit Biss" (NDR). Verantwortliche Redakteure der Kinderserie beim NDR sind Holger Hermesmeyer und Birgit Ponten.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de