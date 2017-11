BERLIN (dpa-AFX) - Über die Zukunft des deutschen Sparkassenpräsidenten Georg Fahrenschon könnte am Dienstag eine Vorentscheidung fallen. Die regionalen Präsidenten wollten sich am Dienstag in Hannover treffen, um über die Steueraffäre Fahrenschons und Konsequenzen zu sprechen, hieß es am Montag aus Sparkassenkreisen. Ein formeller Beschluss ist vorerst nicht geplant. Es gebe am Dienstag keine Sitzung des DSGV-Präsidiums oder eines anderen Verbandsgremiums in Berlin.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) verwies am Montag auf die "aktuelle Beschlusslage in den DSGV-Gremien", die am 8. November veröffentlicht wurde. Demnach ist "die Wahl des DSGV-Präsidenten verschoben" und der Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens werde abgewartet. Kurz vor der geplanten Wiederwahl Fahrenschons in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der 49-Jährige mehrere Steuererklärungen zu spät eingereicht und deshalb einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung erhalten hatte./brd/DP/stb

