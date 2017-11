Stäfa - Der Hörgeräte-Hersteller Sonova hat im ersten Halbjahr 2017/18 Umsatz und Gewinn zwar gesteigert, die Schätzungen des Marktes aber relativ klar verfehlt. Das Management gibt sich mit dem Erreichten trotzdem zufrieden und bestätigt die Ziele für das Gesamtjahr. Die Aktie verliert allerdings deutlich an Terrain, was zu einem guten Teil aber auch mit der starken Performance bisher im Jahr erklärt wird.

CEO Lukas Braunschweiler zeigte sich am Montag vor den Medien in Stäfa/ZH zufrieden mit den Zahlen: "Wir sind im bisherigen Kerngeschäft stark organisch gewachsen, viele unserer neuen Produkte haben gute Resultate erzielt." Konkret stieg Umsatz stieg im ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode um 17,1% auf 1,25 Mrd CHF (+16,9% in LW). Das organische Wachstum lag derweil bei 5,0%.

Starkes Wachstum im Hörgerätesegment

Nach Sparten betrachtet stieg der Umsatz im Hörgerätesegment um 17,8% auf 1,15 Mrd CHF. Der Anteil des Hörgerätegeschäft mit unabhängigen Audiologen oder Retailketten lag bei 700,4 Mio CHF (+5,7% in LW) . Mit seinem eigenen Retailgeschäft erzielte Sonova einen Umsatz von 451,3 Mio. Letzteres wuchs damit um über 42%, wobei der grösste Teil auf die im vergangenen Geschäftsjahr übernommene AudioNova zurückging.

Im Cochlea-Segment wiederum betrug der Umsatz im ersten Halbjahr 101,3 Mio CHF. Das Wachstum von 9,7% in Lokalwährungen wurde laut Firmenangaben vor allem im Geschäft mit Upgrades bzw. Servicedienstleistungen erwirtschaftet.

Starkes Wachstum in EMEA

Nach Regionen betrachtet verzeichnete ...

