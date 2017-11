Die Photovoltaik war damit auch in der Herbstrunde des 2017 SDE+ Programms - also Ausschreibungen für große Erneuerbaren-Projekte - die dominierende Energiequelle. Auf die Photovoltaik-Angebote entfielen 60,7 Prozent aller eingereichten Kapazitäten. Insgesamt waren es 3968 Photovoltaik-Gebote für Projekte mit einer Gesamtleistung von 3221 Megawatt.Die staatliche Agentur für Unternehmen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO) in den Niederlanden hat bekanntgegeben, dass für die zweite Runde ihres Programms SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) 2017 insgesamt 5783 Gebote für große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...