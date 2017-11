Messen, Steuern und Regeln begann mit einfachen Regelkreisen, basierend auf Temperaturmessungen. Später wurden dann Anlagenteile wie Kolonnen mit Prozessleitsystemen geregelt. Und schließlich kümmern sich Prozessautomatisierer heute um komplette Anlagen und ganze Produktionsverbünde. "Die Produktion ist Teil der Supply Chain. Wenn wir schon die Produktion regeln, warum nicht gleich die ganze Lieferkette?", erweiterte Namur-Vorstandschef Dr. Wilhelm Otten gleich zu Beginn der Namur-Hauptsitzung im November den Scope der Prozessautomatisierung. "Industrie 4.0", so Otten, "ist das Messen, Steuern und Regeln von kompletten Geschäftsprozessen, auch kaufmännischen und logistischen."

Und so suchte der Anwenderverein für Prozessautomatisierung auf seinem Treffen in Bad Neuenahr nach neuen Werkzeugen, um dieses erweiterte Aufgabenfeld zu beackern: Kein Wunder also, dass sich die Namur für die diesjährige Veranstaltung mit GE Digital einen Partner gesucht hatte, der seinen Schwerpunkt in der Digitalisierung von Industrien sieht.

Neue Geschäftsmodelle erfordern Digitalisierung

Simone Hessel, Vice President Digital Transformation bei GE, adressierte die Prozessautomatisierer deshalb im Sponsorenvortrag mit dem Selbstbewusstsein eines amerikanischen Großkonzerns im Rücken: "Die Prozessindustrie steht am Scheideweg - Ihre Kunden verändern sich, dadurch entstehen für Sie neue Anforderungen - auch wenn Sie gar nicht meinen, dass sich hier etwas verändert." Hessel und ihr Kollege, Dr. Carlos Härtel, betonten, wie wichtig es ist, dass sich die Unternehmen der Prozessindustrie von Industrieunternehmen hin zu digitalen Industrieunternehmen verändern. Als Beispiel dienten ihnen dafür unter anderem neue Geschäftsmodelle wie das "outcome based selling": So verkauft GE heute beispielsweise nicht mehr Flugzeugturbinen, sondern Flugleistung. Und am Beispiel der biopharmazeutischen Industrie verdeutlichten die IT-Experten, wie sie sich die Digitalisierung von Prozessen vorstellen: als dreistufigen Prozess, bei dem zunächst die Verbindung zwischen den als Inseln installierten Systemen hergestellt wird, in einem zweiten Schritt dann die Visualisierung der Daten erfolgt und schließlich der Regelkreis für ganze Geschäftsprozesse über ...

