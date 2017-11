Nachdem Anleger am Wochenende dem dramatischen Absturz des Bitcoins zusahen, legte die Kryptowährung am Montag bereits innerhalb eines halben Tags um 11 Prozent zu. Die digitale Währung Bitcoin begann den Handel am Montag bei 5.857,32 Dollar und stieg um 11:50 Uhr auf 6.545,20 Dollar, laut den Daten der Branchen-Website CoinDesk. Dies bedeutet einen Preisanstieg von fast 12 Prozent, ...

