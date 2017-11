Markteinführung von Bitcoin Gold fand am Wochenende statt, Preis konnte bereits steigen Bitcoin Cash gewann ebenfalls massiv an Wert, im Hinblick auf die Marktkapitalisierung ist die Kryptowährung bereits auf Platz drei Beim Bitcoin (BTCUSD in der xStation 5) gab es den größten Kurseinbruch der Geschichte

Zusammenfassung:Das letzte Wochenende war für Kryptowährungen äußerst hektisch. Beim Bitcoin selbst, als auch bei seiner neueren Version, gab es gewaltige Kursbewegungen. Im Vordergrund stand vor allem die lang erwartete Markteinführung von Bitcoin Gold, nachdem die Projektentwickler die Software für die neue Kryptowährung am Sonntag veröffentlicht hatten. Der Preis der neuen virtuelle Währung stieg bereits vor der Markteinführung an, laut Notierungen von coinmarketcap.com bildete die Kryptowährung am Wochenende ein kurzzeitiges Hoch von über $500 aus. Seitdem ist der Preis allerdings wieder unterhalb der $250 eingebrochen. Zum Zeitpunkt der Verfassung liegt der Preis bei $260.

Über das Wochenende bildete das Bitcoin Gold bereits ein neues Hoch aus, war aber nicht in der Lage das Level zu halten. Quelle: coinmarketcap.com Hauptziel ...

