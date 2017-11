Die angeschlagenen US-Spielzeughersteller Hasbro und Mattel streben eine Fusion an. Laut Medienberichten hat Hasbro bei dem US-Rivalen wegen eines möglichen Zusammenschlusses bereits vorgesprochen. Von Seiten der Beteiligten gibt es bislang keine offiziellen Stellungnahmen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Aktien von Hasbro und Mattel. Ausserdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.