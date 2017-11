=== *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:25 DE/United Internet AG, Ergebnis 9 Monate, Montabaur *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 4Q (11:00 Jahres-PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Salzgitter 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate, Wien *** 08:00 DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury 09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich *** 09:00 EU/EZB, Konferenz über Zentralbank-Kommunikation, u.a. Teilnahme von EZB-Präsident Draghi und Fed-Chefin Yellen (11:00), Frankfurt 10:00 DE/Euro Finance Week, Konferenz (bis 16.11.), u.a. Rede von EZB-Direktorin Lautenschläger, Frankfurt *** 10:00 IT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PG zum Kapitalmarktausblick 2018, Stuttgart *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: +20,1 Punkte zuvor: +17,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +89,1 Punkte zuvor: +87,0 Punkte *** 11:00 EU/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,3% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:40 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q, Stuttgart *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta 14:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Update Breakfast, Louisville *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 BE/EZB-Direktor Coeure, Rede beim ICMA European Repo and Collateral Council, Brüssel 17:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate, Paris *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November ===

