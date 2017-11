Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet wurde vom unabhängigen IT-Research- und Beratungsunternehmen Crisp Research in der Vergleichsstudie "Vendor Universe Cloud Computing 2017" als ein "Accelerator" in den Marktsegmenten Managed Public Cloud Provider und Managed Hybrid Cloud Provider bewertet. Die als "Accelerator" eingestuften Anbieter sind laut Crisp Research die wichtigsten Ansprechpartner ihres jeweiligen Marktumfeldes. Aufgrund ihres attraktiven Portfolios sowie einer effektiven Strategie und Organisation gehören sie den Analysten zufolge auf die Short-List von Unternehmen für geplante Cloud-Projekte.



Claranet überzeugte die Analysten mit überdurchschnittlichen Leistungen unter anderem in den Bewertungskriterien Service Experience, Customer Experience, Agility, Strategy, Integration, Economics und Ecosystem. Dabei punktete das Unternehmen beispielsweise mit seinen namhaften Managed Cloud-Referenzen sowie diversen Akkreditierungen und Zertifizierungen für relevante Public Cloud-Partner wie AWS, Google und Microsoft Azure. Die Infrastruktur-Kompetenz von Claranet begünstigt laut der Studie auch Projekte im Bereich Managed Hybrid Cloud. Aufgrund seiner strategischen Ausrichtung und Positionierung des Managed Cloud-Portfolios sei der Managed Service Provider zu einem international gefragten Partner für Unternehmen geworden.



"Cloud-Plattformen sind die wesentliche Voraussetzung für die digitale Transformation von Unternehmen. Deshalb ist die Auszeichnung als 'Accelerator' eine erfreuliche Bestätigung unserer Managed Cloud Services, mit denen wir den gesamten Cloud Life-Cycle, vom Design über die Transition bis hin zum Betrieb, unterstützen", kommentiert Olaf Fischer, Geschäftsführer bei Claranet Deutschland. "Unsere ISO-zertifizierten Cloud Services fokussieren dabei konsequent die Anforderungen unserer Kunden. Diese sind insbesondere eine hohe Performance und Verfügbarkeit ihrer geschäftskritischen Applikationen sowie ein agiles Release-Management, beides entscheidende Faktoren für eine optimale Customer Experience."



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2017" als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen.



