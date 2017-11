Amazon beherrscht den Markt für smarte Laufsprecher. Nun will auch die Deutsche Telekom in das Geschäft einsteigen. Mit einem eigenen Lautsprecher will der Konzern Echo und Google Home kontern.

Die Deutsche Telekom will mit einem eigenen vernetzten Lautsprecher Amazon, Google und Apple Konkurrenz im Haushalt machen. Das Gerät soll ähnlich wie Alexa, Siri & Co. auch einen eigenen Sprachassistenten bekommen, der auf den Zuruf "Hallo Magenta" reagiert, kündigte der Bonner Konzern am Montag an.

Die Telekom will dabei unter anderem ...

