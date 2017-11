In der letzten großen Biotech-Übernahmestory konnte DER AKTIONÄR mit Kite Pharma einen Volltreffer landen: Für satte 11,9 Milliarden Dollar erwarb Gilead den Krebsimmuntherapie-Spezialisten aus Los Angeles. Leser verdienten an dem Szenario satte 190 Prozent. Vor der Übernahme ist die Kite-Aktie wie an der Schnur gezogen nach oben durchgestartet. Der Chartverlauf von Puma Biotechnology erinnert stark an Kite Pharma - vor der Gilead-Offerte.

