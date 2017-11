Bis heute kämpft die öffentliche HSH Nordbank mit den Folgen fauler Schiffskredite. Der Präsident des Bankenverbandes warnte jetzt: Ihren Platz unter den privaten Geschäftsbanken wird sich die HSH erkämpfen müssen.

Die vor dem Verkauf an Finanzinvestoren stehende öffentliche HSH Nordbank muss sich ihren Platz unter den privaten Geschäftsbanken erkämpfen. "Es gibt niemanden, den wir von vornherein ausschließen", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Hans-Walter Peters, am Montag in Frankfurt. Es gebe aber "hohe Hürden, die zu nehmen sind". Er zielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...