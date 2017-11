Pasinex Resources hat erstmals eine Ressource für seine Pinargözü-Mine veröffentlicht. Damit wird der Zink-Produzent auch für institutionelle Investoren interessanter. Zudem gibt die Analyse Aufschluss über die Wirtschaftlichkeit des Bergwerks.

Zink im Wert von 200 Mio. US-Dollar im Boden

Schon seit mehr als drei Jahren fördert Pasinex in seiner Pinargözü-Mine Zink. Anfangs hat das Unternehmen aus Kostengründen auf eine unabhängige Analyse des Vorkommens verzichtet. Mit einer steigenden Produktion und dem Erreichen der Profitabilität (zu den Halbjahreszahlen) wurde der Druck von Investorenseite aber immer größer, endlich einen Ressourcen-Bericht nach dem anerkannten kanadischen Börsenstandard NI 43-101 erstellen zu lassen. Dem ist das Unternehmen nun nachgekommen. Für die Mine kommt das in London ansässige Ingenieurbüro CSA Global in seiner unabhängigen Analyse auf aktuelle Vorräte von 200.000 Tonnen Roherz mit einem Zinkgehalt von 31 Prozent. Das ist ein herausragender Wert, viele Zinkminen liegen beim Gehalt im Bereich von 5 bis 15 Prozent. Auf dem aktuellen Produktionsniveau von rund 60.000 Tonnen bedeutet dies ein Minenleben von mindestens drei Jahren. Die Menge des reinen Zinkmetalls liegt bei rund 61.600 Tonnen oder 135,8 Mio. Pfund. Zum aktuellen Preis von 1,47 US-Dollar je Pfund entspricht dies einem Marktwert von rund 199 Mio. US-Dollar. Neben dem bläulich-weißen Metall ermittelte CSA Global Silbergehalte von im ...

