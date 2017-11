Frankfurt - Wenig verändert starten die Edelmetallpreise in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Gold handele bei knapp 1.280 USD je Feinunze, Silber koste 16,9 USD je Feinunze. Gold habe am Freitagnachmittag in einem Rutsch 10 USD verloren, da an der Comex in New York innerhalb von zehn Minuten fast 40 Tsd. Kontrakte (rund 4 Mio. Unzen bzw. gut 120 Tonnen) gehandelt worden seien. Möglicherweise habe der Anstieg der Anleiherenditen in den USA zu Verkäufen bei Gold geführt. Aufschluss hierüber könnten möglicherweise die CFTC-Daten am Freitag geben. Die ETF-Anleger hätten am Freitag allerdings 3,6 Tonnen Gold gekauft.

