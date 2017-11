Frankfurt - Die Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche, berichten die Analysten der Commerzbank.Sie würden damit möglicherweise auf Zahlen von Baker Hughes zur Bohraktivität in den USA vom letzten Freitag reagieren. Die US-Schieferölunternehmen scheinen auf die deutlich gestiegenen Ölpreise zu reagieren und wieder verstärkt nach Öl zu bohren, so die Analysten der Commerzbank. Die Zahl der aktiven Ölbohrungen sei in der letzten Woche um 9 auf 738 gestiegen. Das sei der stärkste Wochenanstieg seit Ende Juni gewesen. Damit sei auch der Rückgang der Bohraktivität in der Vorwoche wieder wettgemacht worden. Laut US-Energiebehörde EIA folge die Bohraktivität den Ölpreisen mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa vier Monaten. Die Ölpreise hätten ihr Jahrestief Ende Juni verzeichnet. Seither sei der für die Schieferölproduzenten maßgebliche WTI-Ölpreis mit Fälligkeit in sechs Monaten (entspreche der Verzögerung zwischen Preis und Produktion) um mehr als 30% gestiegen. Vieles spreche somit dafür, dass der Anstieg der Bohraktivität in der letzten Woche der Beginn eines Trends gewesen sei.

