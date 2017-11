Insgesamt stellten vom 26. bis 28. Oktober 212 Aussteller auf rund 11.000 m2 Fläche aus und zogen 9.699 Fachbesucher auf das Messegelände Pragati Maidan. Weitere 600 Teilnehmer besuchten das damit ausgebuchte zeitgleich stattfindende "ISPI International Summit for Packaging Industry" des Indian Institute of Packaging (IIP). Motto der Konferenz in diesem Jahr war mit Blick auf die Bedeutung der Verpackungsbranche für das wirtschaftliche Wachstum in Indien "Packaging - the Growth Driver".

"Unser Ziel ist es, die führende Rolle unserer Veranstaltungen für die indische Branche weiter auszubauen. Die Zugehörigkeit der Messen zur interpack alliance gilt dabei als Prädikatsmerkmal, das für eine deutliche Qualitätssteigerung steht. Die Premiere der neuen Messekonstellation hat gezeigt, dass dieser Ansatz hervorragend angenommen wird", kommentiert Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director Messe Düsseldorf.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem IIP war die Messe Düsseldorf und ihre indische Tochtergesellschaft für die Strategie, Konzeption und Durchführung

