Frankfurt - Die Metallpreise starten mit einem freundlichen Unterton in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Kupfer lege leicht auf gut 6.800 USD je Tonne zu, Nickel verteuere sich etwas stärker auf rund 12.300 USD je Tonne. Die Nachrichtenlage sei heute Morgen noch sehr dünn. Daten zur Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer würden von der CFTC wegen des Veterans Day erst heute Abend veröffentlicht. Konjunkturdaten aus China, die die Metallpreise potenziell bewegen könnten, gebe es auch erst morgen früh. Gemäß dem Bloomberg-Konsens hätten die Industrieproduktion und die Investitionen in Sachanlagen im Oktober (weiter) an Dynamik verloren. Am Zinkmarkt seien trotz der hohen Preise noch nicht alle vormals stillgelegten Minen wieder in Betrieb.

Den vollständigen Artikel lesen ...