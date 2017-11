Mainz (ots) -



Samstag, 18. November 2017, 22.45 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Rodrigo Gonzalez ist Bassist der Punkrock-Band "die ärzte". 1974 floh er als Sechsjähriger mit seinen Eltern vor der Militärdiktatur Augusto Pinochets aus Chile nach Hamburg. Sein Vater Cesar war ein Protagonist der Nueva Canción Chilena, jener Musik, die für Menschenrechte und gegen Diktator Pinochet eintrat. Im Dokumentarfilm "El Viaje - Musikfilm mit Rodrigo Gonzalez", den 3sat am Samstag, 18. November 2017, 22.45 Uhr, in Erstausstrahlung zeigt, bricht Gonzalez nach Chile auf, um seine musikalischen Wurzeln zu erforschen.



Der Bassist möchte erkunden, was aus den Protestsängern von damals geworden ist und was ihre musikalischen Erben antreibt. Auf seiner Reise trifft er die chilenischen Protestsänger der 60er- und 70er-Jahre, die seine Kindheit auch im deutschen Exil weitergeprägt haben, sowie deren musikalische Erben von heute. Er macht mit Musikern Tonaufnahmen, um eine Erinnerung mit zurück nach Hamburg nehmen zu können. Bis nach Patagonien führt ihn der Trip, bei dem er etwa die Liedermacherin Camila Moreno trifft und im Nationalstadion von Santiago, wo Pinochet foltern und morden ließ, mit dem Barden Eduardo Yáñez spricht.



