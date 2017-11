Holger Scholze mit den wichtigsten Terminen am Dienstag, dem 14. November 2017. Dabei stehen vor allem die Reden der einflussreichsten Notenbanker der Welt in Frankfurt am Main im Fokus. Darüber hinaus dürften der ZEW-Konjunkturindex und weitere Daten aus China und Deutschland sowie aus der Eurozone und den USA Beachtung finden.