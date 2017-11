Muss RWE für die Folgen des Klimawandels zahlen? Die Klage eines Kleinbauern aus den Anden gegen die Kohlekraftwerke des Konzerns hatte nun Erfolg. Der Konzern soll für eine Gletscherschmelze haftbar gemacht werden.

Es ist nur ein Etappensieg, aber der Zeitpunkt ist perfekt. Während in Bonn die Vereinten Nationen auf der Weltklimakonferenz über Maßnahmen zum besseren Klimaschutz diskutieren, ist es einem peruanischen Kleinbauern gelungen, Europas größten CO2-Emittenten RWE vor dem Oberlandesgericht im westfälischen Hamm zu ärgern. Der Vorsitzende Richter Rolf Meyer hält den zivilrechtlichen Anspruch von Saúl Luciano Lliuya grundsätzlich für möglich und das Klagebegehren für schlüssig.

In der ersten Instanz, beim Landgericht Essen, war der Bauer schon an dieser Hürde gescheitert. Zu prüfen sei nun, ob der Kläger in einem zweiten Schritt beweisen kann, dass speziell die Emissionen ...

