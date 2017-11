Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1662 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Verluste verzeichnete dagegen das Britische Pfund, weil an den Märkten zunehmend die Stabilität der britischen Regierung in Zweifel gezogen wird. Gegenüber dem Schweizer Franken korrigierte der Euro nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...