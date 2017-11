Im Oktober stieg das Guthaben auf dem Konto der Übertragungsnetzbetreiber auf mehr als 3,4 Milliarden Euro. Dabei speisten Photovoltaik und Windkraft soviel Strom wie nie zuvor ein. Ende Oktober war der Strompreis an der Börse für 20 Stunden am Stück negativ.Das Plus auf dem EEG-Konto ist im Oktober um gut 100 Millionen Euro auf 3,429 Milliarden Euro gestiegen. Dies geht aus der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber am Montag hervor. Den Einnahmen von gut 2,1 Milliarden Euro standen Ausgaben von mehr als 2,0 Milliarden Euro gegenüber. Der EEG-Kontostand, aus dem die Übertragungsnetzbetreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...